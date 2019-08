(VIDÉO) LOUGA: Affaire Sonko Mamour DIALLO a enfin rompu le silence

《Le silence se justifie par la nécessité pour L'assemblée nationale de notre État de droit de procéder à l'enquête parlementaire pour en savoir sur le bien-fondé ou non sur les accusations contre ma personne. En tant que personnalité publique issue de surcroît d'une famille religieuse de grande notoriété, il me fallait ce silence.》.



Au sujet de son moral, l'ex-DG des Domaines de dire: 《Je demeure plus que jamais engagé auprès du Président Macky SALL en œuvrant continuellement à son succès à la tête du Sénégal. Je l'avais fait aux différentes échéances électorales connues de tous. Et je redouble d'efforts à le faire même mieux que je le faisais》, s'engage-t-il. Au sujet des défections dans les rangs du mouvement durant la période, il relativise: 《Libre à qui veut de venir y adhérer, mais libre aussi a celui qui veut d'aller ailleurs. Cela ne nous obsède guère 》. Le leader du mouvement "DOLLI MACKY" a par ailleurs magnifié la solidarité qui a prévalu durant la période de Tabaski. 《Pas moins de 100 millions de FCFA ont été répartis aux camarades dans le cadre de fonds produits par nos différents groupements. Grâce à ces fonds, chacune et chacun d'entre nous a su faire face au contexte sans main tendue ailleurs. J'en félicite tous les camarades de notre mouvement》. . Enfin, conclut-il, 《Nous lançons un appel en direction de tous les leaders "DOLLYISTES", jeunes notamment, à venir travailler avec nous la main dans la main, pour relever les défis. En plus de la communication au siège de son mouvement, Mamour DIALLO a tenu un point de Presse à son domicile du quartier Montagne de Louga. Il a tenu informé des tenants de beaucoup de projets dont il étale la mise en œuvre (voir vidéo)

