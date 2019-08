VIDEO - LOUGA TABASKI 2019: LA COMMUNAUTÉ « IBADOU » A PRIÉ CE DIMANCHE À THIOKHNA

La prière des 2 rakkas de la Tabaski 2019 s’est tenue à Thiokhna (KSL terrain Santos). L’Imam Mouhamed SOW qui a présidé la prière d’el-Kebir célébré par le mouvement Ibadou Rahmane ce dimanche 11 juillet 2019 a axé son sermon sur des faits de société « déplorable ». Pour le guide religieux, « Il est temps de réagir énergiquement, ce qui engage les responsabilités des autorités centrales, des guides religieux et des chefs de famille pour combattre l’insécurité inquiétante commise par des bandits organisés armées. Des familles traumatisées peuvent être tentées d’assurer leur propre défense pour ne pas perdre leurs gains durement épargnés. Les cas enregistrés dans d’autres pays sont dramatiques. La seule solution réside dans l’application de la loi du Talion ».



L’Imam s’est aussi attaqué à la médisance, à la calomnie et l’injure facile qui détruisent toutes les valeurs sociales Islamiques des précurseurs de notre religion.



« L’homosexualité est une tare physique et morale ancienne qui à travers le temps a gangrené notre société. Des Lobis puissants favorisent son implantation et son rayonnement dans notre pays. Une lutte concertée et voulue de toutes les populations dans les différents segments est indiquée pour éradiquer ce phénomène dévastateur sur tous les plans ». A tenu à souligner l’imam avant de mettre fin à la cérémonie.



La forte affluence a prêté une oreille attentive aux propos de l’Imam SOW transmis en direct pendant près de 30 minutes sur les ondes de la radio Léral FM Louga.

