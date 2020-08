VIDEO - La délégation marocaine chez feu le Khalife Cheikh Ahmed Tidiane Niass !

La famille chérifienne du Maroc a envoyé une forte délégation à Médina Baye, pour présenter ses condoléances suite au décès du Khalife. Le porte- parole de la délégation est revenu sur l'étroite collaboration entre la famille chérifienne et celle Niassène. Il a rappelé que cette amitié entre les deux familles, ne date pas d'aujourd'hui. Selon lui également, le Sénégal et le Maroc ne forment qu'un seul et même pays.