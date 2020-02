VIDEO – Le CNG ne reconnait pas Modou Lô comme roi des arènes ! Découvrez les raisons Le débat de l’attribution du titre de roi des arènes fait encore et toujours débat au niveau du CNG de lutte. Pour le président Alioune Sarr, depuis plus de 15 ou 20 ans que Gaston Mbengue a installé le premier roi des arènes, le débat persiste. Le président du CNG estime qu’il faut qu’on revienne à l’orthodoxie des choses.

«Au football il y a un championnat, au basket il y a un championnat. À la lutte il n’y a pas de championnat ! Est-ce que celui qui a battu celui qui a battu tout le monde est le meilleur ? Je ne pense pas», déclare Alioune Sarr.



«Que les lutteurs aient le courage de se retrouver dans un tournoi annuel». Il avance: «Le comité national que je dirige ne reconnaît aucun roi des arènes. Pour nous on doit organiser d’abord un tournoi pour pouvoir accepter un roi des arènes».



Pour le moment, c’est Modou Lo qui est décrété «roi des arènes» par les amateurs de la lutte. Un titre rejeté ou contesté par le CNG de lutte qui n’a pas encore reconnu officiellement le rock des parcelles assainies comme le meilleur lutteur du Sénégal.





