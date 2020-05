VIDEO / Le Covid-19, fabrication des Chinois ?: Pr. Didier Raoult donne sa part de vérité

“ L’hypothèse la plus vraisemblable, c’est qu’au départ, c’était une zoonose. C’est-à-dire un virus qui a infecté les animaux, qui est passé chez l’homme. Et qui s’est adapté pour devenir transmissible. Pour l’instant, c’est comme ça que toutes les infections virales se sont passées. Chaque fois qu’il y a un virus nouveau qui apparaît, l’on peut avoir cette hypothèse qu’il a été fabriqué par l’homme. Mais pour l’instant, personne ne sait faire de virus pathogène chez l’homme ”, clarifie le Pr Raoult, directeur de l’IHU Méditerranée Infection à Marseille.



Pour lui “ ce sont les virus qui vivent en collectivité animale importante, soit des animaux d’élevage comme la poule ou les cochons, soit des animaux sauvages. Parmi eux, ceux qui vivent dans les communautés les plus importantes que sont les chauves-souris. C’est pour cela qu’il y a beaucoup de virus-bactéries qui viennent des chauves-souris ”.



” Je me méfie des annonces tant qu’on n’a pas publié les données, les séquences et le rythme de la vie scientifique. Tous les jours, il y a une alerte sur quelque chose qui n’est pas confirmée le lendemain. Nous, on doit attendre d’avoir les données réelles pour les évaluer ”, ajoute-t-il.