VIDEO/ Le Ministère de la Communication exhorte à une mutualisation des connaissances et des bonnes pratiques entre acteurs Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Octobre 2020 à 14:33 | | 0 commentaire(s)| Le représentant du Ministère de la Communication a incité à une mutualisation des connaissances et des bonnes pratiques entre acteurs. Il reconnaît que la difficulté réside dans le manque de formation. Et son Ministère peine à dénombrer le nombre d'acteurs culturels, de managers et autres. Mais, il y a une loi, à l'Assemblée nationale, qui pourrait aider à régler le problème.



