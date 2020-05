VIDEO - Le SG de l’IEF de Louga contredit Abdou Salam Fall du SELS: «On est satisfait du point de vue de l’organisation...»

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mai 2020 à 17:37 | | 0 commentaire(s)|

Si des enseignants dénoncent un voyage vers Louga très mal organisé, le Secrétaire général de l’Ief pense le contraire.

Pour Idrissa Bâ, l’accueil s’est très bien déroulé au total et globalement, ils sont satisfaits du point de vue de l’organisation, de l’accueil. Car il y a eu la présence de toutes les autorités. Ils ont accueilli au total, près de 80 enseignants.

Il pense qu’il n y a pas de malentendus avec les enseignants. Parce que, explique-t-il, l’objectif était de les convoyer au niveau départemental. On amène chaque enseignant au niveau du département et avec les autorités, ils vont essayer de trouver des stratégies pour les convoyer vers leurs lieux de travail respectifs.