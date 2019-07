VIDEO - Le Sénégal vainqueur contre l'Algérie ? El Hadj Mansour Mbaye rassuré par Sadio Mané

La finale de la Coupe d’Afrique nations est prévue, demain vendredi, au Caire. Elle oppose le Sénégal à l’Algérie. El Hadj Mansour Mbaye, Président des communicateurs traditionnels, est rassuré par la bande à Sadio Mané pour s’adjuger le titre continental.



“J’ai parlé avec Sadio Mané”



El Hadj Mansour Mbaye prie pour les Lions du Sénégal. “Mes prières vont aux joueurs de Aliou Cissé. D’ailleurs, j’ai parlé personnellement avec Sadio Mané qui m’a rassuré. Il m’a dit ceci :’Papa compte sur moi et sur toute l’Equipe. Et, tout ce qui est en notre possible, pour honorer le Sénégal, nous le ferons. Papa, transmets notre requête aux 15 millions de Sénégalais, de prier davantage”.



Magie



Poursuivant, le Président des communicateurs traditionnels dira : “Nous demandons aux Sénégalais, de toutes obédiences, de prier pour que les "Lions" gagnent. Car, leur parcours est élogieux. Notre désir, c’est de gagner cette Coupe. Et nous tendons nos mains à Dieu, Omniscient”. Selon lui, seul le football a cette magie, cette capacité de fédérer tous les âges, toutes les couches sociales.



Crise cardiaque évitée



Comment El Hadj Mansour Mbaye a vécu la demi-finale contre la Tunisie ? “Je n’ai pas pris le déjeuner, ce jour-là. J’étais vraiment stressé. Et j’étais d’ailleurs sous surveillance à la maison pour éviter toute crise cardiaque. Surtout lorsque Saivet a raté le penalty. J’étais complètement KO. Dieu soit loué, Il est avec nous. Parce qu’en football, tout est possible, de la première à la dernière minute“.