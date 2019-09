VIDEO - Le doyen Abdoulaye Diaw tire à boulets rouges sur l’Egyptien Mouhamed Salah et demande à Sadio Mané de quitter Liverpool sinon…Regardez Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Septembre 2019 à 11:30 | | 0 commentaire(s)| La légende du micro sénégalais,Abdoulaye Diaw pour ne pas le nommer, réagit à la polémique qui est née de la réaction de Sadio Mané lors du match opposant son équipe à Burnley (équipe de première division du championnat anglais).



En effet le natif de Bambaly ne sait pas gêner à sa sortie de fustiger le comportement de son coéquipier d’origine égyptienne Mouhamed Salah.

Dans cet entretien exclusive, le Doyen Laye Diaw comme l’appellent affectueusement ses jeunes confrères de la presse sportive sénégalaise,est revenu sur le parcours de nos lions à la dernière coupe d’Afrique des nations.Pendant plus d’une vingtaine de minutes,Le journaliste sportif a aussi évoqué pleins de sujets notamment l’équipe nationale,le cas « Sadio Mané à Liverpool, Idrissa Gazna Gueye au PSG et bien d’autres actualités footballistiques concernant les joueurs du coach Aliou Cissé.

