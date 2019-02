VIDEO - "Le long chemin de Safiétou Dièye" : Sophie Perret retrace son parcours dans son nouveau livre Femme de conviction, ancienne directrice d’école à Kébémer, naturalisée française depuis 2015, Sophie Perret a retracé sa vie dans son nouveau livre autobiographique et ethnologique : "Le long chemin de Safiétou Dièye". Engagée pour l’éducation des enfants, l’épanouissement et l’émancipation des femmes, elle a ouvert les coulisses de sa vie dans cette œuvre de 200 pages, qu’elle a présentée ce mercredi 6 février à la mairie de Kébémer, en présence de ses anciens collègues, parents et amis.

