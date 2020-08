VIDEO/ Leral Diapalanté: Alioune Badara Sène, une référence et travailleur ambitieux en action Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Août 2020 à 19:33 | | 0 commentaire(s)| La jeunesse sénégalaise d’une certaine franche d’âge s’illustre régulièrement dans des activités sociales. Ils deviennent très tôt des références, des défenseurs de la bonne cause. L’idéal de ces derniers, est de donner sans rien attendre en retour. De cette catégorie de personnes très serviables, figure un certain Alioune Badara Sène que Leral "Diapalenté" a récu dans le cadre de cette émission phare très attendue des téléspectateurs.

L’invité de Léral Diapalanté est président du CCJ de la Patte d'Oies bullders, chef d'entreprise. Très généreux, il évolue dans le commerce. N’empêche, suivant son engagement, il a plusieurs casquettes sur frêles épaules. D’abord, conseiller municipal à la Commune de Patte d'Oie, président d'ASC Thiély, président du conseil de la jeunesse de cette même localité, ainsi que du réseau des acteurs communautaires. En plus de son statut de gestionnaires des affaires religieuses de la mosquée, il est aussi, le président de l'association des parents d'élèves du Lycée Aminata Sow Fall de Patte d'Oie.



Ainsi, Alioune Badara Sène retrace les motivations de son ancrage au social. Ledit virus lui vient de l'éducation recue de son Colonel de grand frère et de sa femme. Ces derniers, avaient l'habitude d'aider sans faire du bruit. Suite à cette éducation, il a choisi de soutenir les nécessiteux.



Très généreux dans ses actions, Alioune Badara Sène trouve que son engagement dans le social est sans soubasement lié à l'intérêt personnel. Etant depuis longtemps dans le social, Badara s'implique de manière volontaire.



Sous ce registre, il évoque que de bonnes volontés s'engagent souvent à ses côtés pour l’aider à accomplir la mission. Et, ce volontaire de la cause sociale a indiqué que sa structures, accompagnée de plusieurs autres entités sont déscendues sur le terrain pour apporter une riposte à la Covid 19. Accompagné de ses amis et soutiens, il a distribué des masques, des gels et autres, au niveau de Patte d'Oie.



Le voisinage, accroché par Leral dans le cadre de cette émission, révèle qu'Alioune Badara Sène a depuis longtemps montré sa disponibilité et sa respectabilité dans sa localité d’origine. Suite à son intégrité, Badara a tout réussi avec l'association Thiély.



D'autres le voyant comme étant leur propre fils, disent qu'Alioune Badara Sène fait des merveilles. Et, à chaque assemblée générale, c'est les populations qui le plébiscitent. Sans relachement et défaitisme, Alioune Badara, animé de son courage habituel en bandoulière se montre advantage disponible.



Son engagement et sa volonté naturelle d’aider fait de lui, aujourd’hui, une référence, un travailleur ambitieux qui développe des capacités d'écoute indéfectible.



ABS aime tout simplement soutenir et accompagner les populations ou couches vulnérables de sa localité.



