VIDEO - Les Sénégalais réagissent après la défaite face à l'Algérie... !

Tristesse et déception sont les sentiments les mieux partagés chez les Sénégalais rencontrés par leral.net après le coup de sifflet final de l'arbitre camerounais. Malgré la défaite des "Lions" face à l'Algérie 1-0 en finale de Coupe d'Afrique des Nations (Can) Egypte 2019, les supporters sénégalais ont toujours foi en les poulains d'Aliou Cissé et s’apprêtent à leur réserver un accueil mérité dès leur arrivée en terre sénégalaise.