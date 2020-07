VIDEO - Les femmes de la plate-forme "And deggo" défendent Marième Faye Sall et ... Rédigé par leral.net le Samedi 11 Juillet 2020 à 13:48 | | 0 commentaire(s)| Les femmes de la plate-forme "And deggo" dénoncent les « violences morales » faites à la Première dame Marième Faye Sall. Elles demandent à la population de revoir leur comportement et à respecter la femme.



