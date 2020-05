VIDEO - Les habitants de Baraka Liberté 6 demandent leur part de l’aide alimentaire et interpellent l’Etat Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mai 2020 à 22:18 | | 0 commentaire(s)| Nichée au cœur du quartier résidentiel Liberté 6, la cité Baraka regorge pourtant de familles démunies. Et avec la pandémie du Covid-19, les conditions de vie de ces pères et mères de famille qui pratiquent de petits métiers, deviennent de plus en plus difficiles.

Leral Tv qui a fait un tour dans ce bidonville a pu interroger les habitants. Ces derniers disent ne plus pratiquer de métier depuis l’apparition du Covid-19.

Ils dénoncent le fait de n’avoir rien reçu de l’aide alimentaire, et tout ce que leur avait promis le Président Macky Sall et d’autres autorités. Ils demandent le soutien de l’Etat, car ils n’ont pas les moyens pour se protéger contre la maladie.





