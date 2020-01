VIDEO - Loterie nationale des pays de l’Uemoa: Une « Masse commune Uemoa » en perspective Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 18:23 | | 0 commentaire(s)| Les Directeurs généraux des Loteries nationales des pays membres de l’Uemoa ont échangé durant 4 jours à Dakar, sur des orientations nouvelles. L’initiative consiste à tendre vers une « masse commune Uemoa ». En plus de la création d’une plateforme d’échanges, lesdits directeurs ont décidé de mettre en place une présidence tournante, pour un suivi et une meilleure application des résolutions.

La Loterie nationale des pays de l’Uemoa s’engage dans une dynamique de rénovation pour mieux s’adapter aux réalités actuelles du monde. Ces directeurs généraux des différents pays de l’Uemoa ont décidé de tendre vers une option, appelée, « Masse commune Uemoa » pour relever l’économie des cagnottes. « Nous nous sommes rencontrés durant 4 jours pour voir comment faire avancer les loteries nationales des pays membres de l’Uemoa. Nous avons constaté que certaines des mesures retenues ne sont pas souvent appliquées.



Et, nous avons décidé avec les paris mutuels de créer une présidence tournante qui aura à ses côtés des points focaux, représentant chaque pays membres pour faciliter l’exécution des mesures. Il y aura un site web « masse.com », pour permettre d’avoir des échanges », a expliqué le Directeur de l’exploitation de Lonase et président du Comité des experts de l’édition « masse commune Uemoa » 2020 qui sera organisée à Dakar, Mamadou Amat Wade.



Ce dernier, annonce la création d’un site web, c’est à dire un lien, devant rendre les échanges et le suivi plus faciles, tout en facilitant la mise en pratique des résolutions. Et, il reconnaît la nécessité des échanges dans la famille de la Loterie africaine. « Nous voulons qu’une fois à Bamako en 2021, se rendre compte que tout ce qui a été retenu est déjà fait », projette-t-il.



Ainsi, le Directeur de l’exploitation de Lonase révèle les activités sociales réalisées à l’image des Etats membres. « Hier, nous avions remis à une institution de recherche des financements. Nous avons demandé à nos différents directeurs généraux de poser le problème des exonérations de cagnottes de nos parieurs au siège de l’Uemoa de Ouagadougou. Nous voulons que le sujet soit posé afin que nos états respectifs nous exonèrent, ne serait-ce qu’une seule course sur les 365 jours de l’année. Cela nous permettra d’avoir une économie à redistribuer à la population et, aux parieurs », insiste-t-il.



Pour la cagnotte de cette année, il précise que les ventes de chaque pays seront estimées. Et chaque pays membre va défalquer ce qu’il doit payer comme taxe. Les montants réunis, promet-il, permettront de définir la somme destinée à la cagnotte.



