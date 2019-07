VIDEO - Louga : Le Conseil départemental offre 33 tonnes d'aliments de bétail aux éleveurs et... Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Juillet 2019 à 12:50 | | 0 commentaire(s)| Après les cultivateurs qui avait bénéficié de matériels agricoles, c'est au tour des éleveurs et populations de la capitale du Ndiambour de recevoir de 33 tonnes d'aliments de bétail grâce au président du Conseil départemental de Louga." On a pris 4 associations professionnelles d'éleveurs et chacune a eu son quota. Et le reste a été distribué aux populations", a indiqué Amadou Mberry Sylla. Le député issu de la mouvance présidentielle a par ailleurs, annoncé la distribution de panneaux solaires dans les mosquées et daaras dans les jours à venir.



