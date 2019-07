VIDEO - Louga: Les populations de Léona dénoncent l'attribution d'une partie de la plage de Taré à un...

Les populations de la commune de Léona, située dans le département de Louga, ont investi la rue pour dénoncer l'attribution d'une partie de la plage de Tar,é à un privé. Ils ont accusé leur maire, M. Diamyodi Bâ, d'être derrière cette entreprise de bradage de leurs terres. "Ils veulent faire main basse sur ce littoral. Nous voulons que les Eaux et Forêts appliquent les instructions du Président de la République sur la protection du littoral. Vous avez là, des constructions de gros bonnets de la République et de lobbies. Nous ne laisserons jamais prospérer cela", a menacé le conseiller municipal et porte-parole du jour, Cheikh Diop. "Océan Savane occupe une bonne partie du littoral. Il n'y a aucune autorité étatique qui ose donner un permis de construire sur cet espace non aédificandi. Léona n'est pas un protectorat français", a-t-il ajouté.