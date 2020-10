VIDEO / Louga: Moussa Sow, CESE, dénonce les multiples maux de sa localité

Moussa Sow, membre du Conseil Economique, Social et Environnemental, a exprimé sa préférence pour l'herbe, plutôt que les autres aliments de bétail. Il demande à ses concitoyens de rester lucides. Surtout, ceux qui consomment de la drogue, en usant de produits toxiques, très nocifs à la santé. Moussa Sow exige beaucoup plus de respect pour le réglement des problèmes de sa localité.



Ainsi, il réclame des routes et une eau potable en quantité et en permanence. Et il regrette que les responsables politique de sa localité n'ont pas travaillé. Mais il demande à l'opposition d'oeuvrer pour la paix et la stabilité du pays.