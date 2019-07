VIDEO - Louga: Vers l'aménagement de la zone touristique Potou-Sur-Mer

L'aménagement de la zone touristique Potou-Sur-Mer, va bientôt démarrer. C'est du moins ce qu'a annoncé Aliou Sow, Directeur général de la Société d'Aménagement et de Promotion des zones touristiques du Sénégal, lors d'un CRD tenu dans la capitale du Ndiambour. A en croire M. Sow, la région de Louga va jouer un rôle important dans le développement touristique du Sénégal. Et ce projet dont le coût global sera communiqué dans les prochains jours, sera mis en oeuvre dans les localités de Thiép, Diokoul et Keur Momar Sarr.