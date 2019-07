VIDEO - Louga: Vers le lancement de la phase 2 du Pudc dans le département de Kébémer

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juillet 2019 à 13:01 | | 0 commentaire(s)|

Le département de Kébémer fera partie des zones ciblées par la 2e phase du Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC). L'annonce a été faite lors d'un grand CRD tenu dans la capitale du Ndiambour par M. Mansour Faye, ministre du Développement Communautaire, de l’Equité Sociale et Territoriale. "Le Président Macky sall nous a instruits de faire du département de Kébémer, une priorité. Sur financement de la Banque Islamique de Développement, de la Banque Africaine de Développement et de la Banque Saoudienne de Développement, les préoccupations des Maires des différentes localités dans le domaine de l'éclairage, des pistes et des forages, seront prises en charge. Même si on ne peut pas tout faire", a précisé le beau-frère du Chef de l'Etat.

Dans le cadre du programme Promovilles, M. Faye a informé également que des pistes seront construites dans les communes de Daara et de Darou Mousty.