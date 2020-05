VIDEO - Lutte contre le Covid-19: Des produits désinfectants remis à la commune de Bel-air par Sen'eau

Pour pouvoir contribuer à la lutte contre le Covid-19, la Directrice générale de Sen'eau Jany Arnal, a remis un don de gel, de javel, de savon, de produits désinfectants à la commune de Bel-air et ses citoyens. Si l’on se fie aux propos de Mme Arnal, ils ont fait les mêmes opérations sur toutes les régions du Sénégal, avec les collectivités ou gouvernances. Tous ces gestes et équipements ont été mis en œuvre dés le 1er mars, pour pouvoir s’assurer et protéger tous les collaborateurs de Sen'eau et citoyens, en contact avec ladite société. Au total, 240 millions FCfa ont été injectés pour lutter contre le coronavirus.