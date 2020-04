VIDEO- Lutte contre le coronavirus à Louga: Détresse et désolation causées par la pandémie Rédigé par leral.net le Lundi 20 Avril 2020 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

Les voix qui ne cessent de monter dans la capitale du Ndiambour, finiront-elles par se faire entendre dans un contexte de détresse causée par le coronavirus? Nos reporters, qui y ont été plusieurs fois recueillir les cris de détresse des populations, s’interroge ainsi. Cette vendeuse du nom de Anta DIENG qui déplore l’indigence à tous points de vue des Ndiambour-Ndiambour, «les dames du quartier sont très éprouvées par le manque de d’approvisionnement en eau.



Vous voyez, chaque jour, nous nous agglutinons autour de cet unique robinet qui sert énormément de maisons. Faire la queue ici pour s’en procurer est devenue une véritable obsession. Et ce n’est pas tout. Car c’est un quartier non encore publiquement éclairé. Qui plus est, notre marché qui a été transféré au Stade Wattel nous a arrachés de nos moyens de gagner notre vie par son éloignement extrême. Nous lançons un appel au député Amamdou Mbery SYLLA qui, est le seul pour le moment à partager nos préoccupations».



La dame Coumba BÂ lui emboite le pas pour abonder dans le même sens en mettant l’accent sur la réduction drastique de la mobilité urbaine. «Pour aller vaquer à nos occupations, nous payons deux fois plus cher qu’avant». Ousseynou BÂ, quant à lui, louera la sollicitude du Président du Conseil Départemental. Il a souligné le paradoxe de la proximité des sources d’eau avec le manque de service de distribution au quartier Médina Salaam.Il a attiré l’attention sur la saison sèche des déshydratations fréquentes à l’approche du mois béni de Ramadan.



«À cela il faut ajouter le casse-tête du coronavirus. Si jamais le microbe gagne du terrain ici, ce sera la catastrophe. Que Dieu nous en préserve!», corse-t-il. «Quant aux vivres, nous ne faisons qu’en entendre parler. Nous n’avons pas encore vu un seul grain de riz alors que nous sommes de véritables nécessiteux».

