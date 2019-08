VIDEO - M. Tibor Peter Nagy: "Le Sénégal a un environnement parfait pour les entreprises américaines"

Vendredi 9 Août 2019

En visite au Sénégal depuis le 7 août, le Secrétaire d'Etat adjoint américain aux Affaires africaines, Tibor Peter Nagy a promis face à la presse ce matin, d'envoyer davantage d'investisseurs et de touristes américains au Sénégal, vu son avenir prometteur sur le plan politique. "Le Sénégal a un environnement parfait pour les entreprises et les investisseurs américains. Son climat est aussi agréable et sa population très chaleureuse et accueillante", a magnifié le représentant de Trump en Afrique.