VIDEO - MM. Aly Ngouille Ndiaye et Oumar Youm face à la presse ( En direct sur Leral ) Rédigé par leral.net le Mardi 24 Mars 2020 à 15:14 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre de l’intérieur M. Aly Ngouille Ndiaye et le Ministre des Transports terrestres M. Oumar Youm, font face à la presse ce mardi à 15h au ministère de la Santé, pour répondre aux questions que vous vous posez sur l’application des mesures de l’état d’urgence prises par le le Chef de l’Etat, pour lutter contre la propagation du COVID-19. Vous pourrez suivre en Direct cette conférence sur la RTS1 et sur les réseaux sociaux des deux ministères (Facebook et YouTube).





