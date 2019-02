VIDEO - Macky Sall : "Je veux redonner à Kaolack sa vocation de carrefour entre 2019 et 2024" A Kaolack où il était hier mardi pour battre campagne, le président sortant Macky Sall qui s'est réjoui de ses nombreuses réalisations dans le centre du pays pendant son mandat en cours, a promis de faire de la région, un hub ferroviaire et des hydrocarbures, s'il est réélu le 24 février prochain. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar s'est également engagé à remettre sur les rails la ligne ferroviaire Dakar-Bamako.

