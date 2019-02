VIDEO - Macky Sall annonce la construction du pont de Rosso

Un ouf de soulagement pour les populations qui empruntent cette traversé du fleuve Sénégal séparant la Mauritanie du Sénégal. En effet le Candidat sortant, Macky Sall a promis lors de sa troisième journée de campagne à Richard Toll, la construction du pont de Rosso. Selon le patron de la coalition Bennào bokk yaakaar, les financements de ce projet est bouclé et que l’appel d’offre est lancé pour le démarrage des travaux. Le leader de Bby à la prochaine présidentielle d’ajouter que les deux pays se sont ont déjà bouclé les accords et que cette infrastructure permettra au Walo d’être plus ouvert et plus proche, à la Mauritanie, au Maroc mais aussi à l’Europe.

