VIDEO - Macky Sall aux Lions: « laissez-nous la téranga ici, nous vous la rendrons à votre retour »

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juin 2019 à 12:21 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République a demandé aux Lions de ramener le trophée continental au moment de leur remettre, vendredi, le drapeau national pour la Can 2019. « Laissez-nous la téranga ici et ramenez-nous le trophée. Nous vous rendrons la téranga à votre retour », a dit le chef de l’Etat à Sadio Mané et sa bande. Le Président Macky Sall a rappelé aux Lions leur statut de mondialiste et de première nation africaine au classement Fifa. Mais leur a-t-il dit, « cela n’octroie pas le statut de favori. La réputation ne fait pas le résultat ».