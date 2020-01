VIDEO-Macky Sall : “je n’ai pas de dauphin, les dauphins sont à la mer” A la question de Antoine Diouf de Imedia à savoir s’il avait un dauphin, Macky SALL a été plus tranché que sur le 3ème mandat. “On hérite pas du pays, on se fait élire démocratiquement. J’ai n’ai pas de dauphin. Les dauphins sont à la mer” sert-il avec ironie.





