VIDEO - Macky Sall s'attaque à l’encombrement des rues de Dakar: "On ne peut plus continuer dans ce désordre" Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Décembre 2018 à 10:32 | | 6 commentaire(s)| Macky Sall n’a pas mâché ses mots. Hier, au Forum des investisseurs privés pour le financement du deuxième Plan d'actions prioritaires (Pap) du Plan Sénégal Emergent à Paris, il a dénoncé avec force l’encombrement et l’anarchie dans la capitale. "Dakar est devenue un vaste marché de vendeurs de véhicules. On les retrouve dans toutes rues et tous les coins. Ce n’est pas possible et ça ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer dans ce désordre", a-t-il prévenu avant d’inviter les maires à prendre leurs responsabilités pour rétablir l’ordre.



