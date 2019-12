VIDEO- Macky Sall sur le 3e mandat : « Ce n'est pas le moment de répondre à cette question » Après le traditionnel message à la Nation, le président Macky Sall s’est entretenu avec un groupe de journalistes au Palais de la République. Plusieurs sujets d’actualité ont été abordés, notamment son intention supposée à vouloir se présenter à un 3 e mandat. Le chef de l’Etat a été invité par le journaliste Babacar Fall (RFM) de répondre par « oui » ou « non ».

Mercredi 1 Janvier 2020

« Ma réponse ne sera ni oui ni non* », répond Macky Sall. Avant d'enchaîner : « l’année passée avant les élections vous m’avez posé la même question, après la présidentielle ce débat continue de persister. Qu’importe ma réponse, le débat ne sera pas enterré (…) Si je vous dis aujourd’hui que je ne serai pas candidat en 2024, vous savez très bien que mon gouvernement ne va plus se concentrer sur le travail. Si je dis également le contraire, les marches vont encore s’intensifier et mener le pays dans une instabilité évitable ».



