VIDEO - Madické Niang: ”J’arrête la campagne…” SUNUBUZZ – Le candidat de la coalition « Madické Président » a ouvert sa campagne à Mbacké par meeting qui a drainé du monde. En voyant la foule acquise à sa cause rapporte "L’As", Madické Niang a déclaré qu’il n’a plus besoin d’aller battre campagne ailleurs. Car, il a déjà gagné la présidentielle du 24 février 2019.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Février 2019 à 13:31 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos