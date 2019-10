VIDEO - Magal Touba 2019: Les fils de Cheikh Béthio soldent leurs comptes avec Sokhna Aïda Diallo

Lundi 14 Octobre 2019

Les relations sont plus qu’électriques entre les fils de l’ancien guide des « thiantacones », Cheikh Béthio Thioune décédé en mai dernier et l’une des épouses de ce dernier, Sokhna Aïda Diallo. L’arrivée des bœufs de Cheikh Saliou Thioune à Dianatou cet après-midi, pourrait être assimilé à une cérémonie de lynchage organisée pour descendre en flammes l’ex-épouse du guide qui revendique le trône. Le communicateur traditionnel, Abdoulaye Mbeye Pèkh, Cheikh Midadi Thioune (fils de Cheikh Béthio), le chef de village de Dianatou et compagnon de Cheikh Béthio, pour ne pas dire, tous ceux qui ont pris la parole devant les médias, ont jeté des pierres dans le jardin de Sokhna Aïda Diallo, qu’ils accusent « d’avoir trahi » la volonté du défunt Cheikh.