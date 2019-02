VIDEO - Mamadou Lamine Diallo : "Dagnouy fène*, Macky Sall ne m'a jamais promis le poste de ministre des Finances" Mamadou Lamine Diallo : "Ils mentent*, Macky Lall ne m'a jamais proposé le poste de ministre des Finances"

Mamadou Lamine Diallo sur Rfm Matin avec Babacar Fall et Mamadou Aliou Bâ sur la venue de Wade et le plan de l'opposition pour "dégager" Macky Sall.



Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Février 2019 à 10:49 commentaire(s)|



