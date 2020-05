VIDEO - Marchés fermés, Auchan ouvert : Des citoyens dénoncent et estiment que le Président favorise.... Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mai 2020 à 13:08 | | 0 commentaire(s)| Beaucoup de marchés ont été fermés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, cependant Auchan reste ouvert. Ce que certains citoyens dénoncent et estiment que le Président Macky Sall a privilégié des étrangers au détriment de son propre peuple. Ce pendant d’autres pensent que à travers cette mesure l’Etat veut juste protéger les populations car Auchan est plus sécurisé que les autres marchés. Regardez!



