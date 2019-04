VIDEO - Me Babacar Ndiaye : "Je suis très touché par cette déclaration des clubs de Louga" Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2019 à 13:04 | | 0 commentaire(s)| La Fédération sénégalaise de basket a encore doté les équipes de Louga d'un lot de matériels, composé de ballons, d'un tableau magnétique et d'un chrono 24 secondes. Des gestes qui ont touché le président de la Ligue locale, Alé Fall, lequel a fait d'ores et déjà savoir, que toutes les équipes de Ndiambour vont voter Me Babacar Ndiaye, lors de l'Assemblée générale de renouvellement au mois de juin prochain. Une déclaration qui a ému le principal concerné, qui s'est dit très touché par cette marque de confiance.



Accueil Envoyer à un ami Partager