VIDEO - Me Babou sur l'affaire des 94 milliards: "Sonko m'a sollicité pour diriger son pool d'avocats, mais..." Lors d’une émission sur la chaîne 7tv, Me Abdoulaye Babou a révélé avoir été sollicité par Ousmane Sonko pour diriger le pool d’avocats qui assure sa défense dans l’affaire des 94 milliards F Cfa TF 1451/R, qui l’oppose à Mamour Diallo. L’avocat ajoute avoir décliné l’offre parce que vu son âge, il ne pourra pas faire des déplacements de Touba où il est désormais établi pour venir participer aux audiences à Dakar. Toutefois, il dit souscrire à la démarche du leader du Pastef qu’il selon lui, « dit la vérité » dans cette affaire.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 08:31 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos