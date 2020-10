VIDEO / Me El Hadj Diouf: "Le refus du forcing et les manifestations des Guinéens, restent normales" Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Octobre 2020 à 13:13 | | 0 commentaire(s)| " Les réactions des Guinéens qui manfiestent un peu partout dans le monde, restent normales. C’est une façon pour eux de refuser la répétition du forcing de 2010 et de 2015. Pour éviter une reprise de l’histoire ancienne, Cellou a plein droit de regrouper les Pv pour alerter, afin d’éviter d’être orienté à nouveau vers la Cour Suprême qui ne va rien dire. Le Ceni truque les chiffres des urnes pour faire passer Alpha Condé. Le silence des autres Chefs d'Etat est sans équivoque. Mais, les populations africaines ne vont plus faciliter ces formes de coup d'Etat du 3e mandat."



