VIDEO / Me El Hadj Diouf: "Tous ceux qui réclament un 3e mandat en Afrique sont des traîtres"

Me El Hadj Diouf: "Tous ceux qui réclament un 3e mandat en Afrique sont des traîtres"

Pour Me El Hadj Diouf, tous ceux qui réclament un 3e mandat en Afrique, sont des traîtres. Si Macky Sall demande un 3e mandat, il promet qu'il serait des rangs de ceux qu'il faut le combattre. Se basant sur la constitution du pays, il précise que personne ne peut faire deux mandats consécutifs. Macky Sall l'a répété plusieurs fois, son porte-parole l'a confirmé. Idem, Mimi Touré et Ismaèl Madior Fall. "Si Macky Sall ne considère son 1er mandat de 7 ans. Si son premier mandat n'est pas considéré, ce serait peut-être, un entraînement. Mais, une chose est sûre, les Sénégalais ne vont pas permettre à Macky Sall un tel forcing.



