(VIDÉO) Me KHASSIMOU TOURÉ INHUMÉ/ Les témoignages forts de personnalités religieuses et politiques qui l'ont fréquenté... Rédigé par leral.net le Mardi 2 Février 2021 à 23:29 | | 0 commentaire(s)|



www.dakaractu.com



Source : Me Khassimou Touré a définitivement rejoint sa dernière demeure quelque part dans Bakhiya à Touba. L'avocat a été arraché à notre affection ce lundi. Plusieurs personnalités de ce pays ont choisi de prendre part à la cérémonie funéraire. Me Madické Niang, Me Sakho, Serigne Amsatou Mbacké Ibn Serigne Abdou Lahad, Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye, Serigne Moustapha Mbacké Hadj Bara parmi tant d'autres, ont salué son engagement pour le Sénégal et pour la voie mouride.Source : https://www.dakaractu.com/VIDEO-Me-KHASSIMOU-TOURE...

Accueil Envoyer à un ami Partager