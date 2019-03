VIDEO - Mercato : Zinedine Zidane veut recruter Sadio Mané pour renforcer son attaque Le Real Madrid 2.0 de Zinedine Zidane poursuit son évolution. Après avoir officiellement recruté le défenseur Eder Militão, l'entraîneur français souhaite désormais renforcer son attaque. Avec un nom en grande priorité : Sadio Mané. Selon Marca, le joueur de Liverpool est le rêve du club madrilène.

À peine revenu sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane avait promis du "changement" le 11 mars dernier. Près d'une dizaine de jours plus tard, force est de constater que l'entraîneur français a (déjà) lancé les grandes manoeuvres. Après avoir bouclé officiellement l'arrivée d'Eder Militão (Porto) pour la saison prochaine, le Français s'attaque désormais au chantier de son secteur offensif. Et pour remplacer Gareth Bale, invité à partir lors du mercato estival, "ZZ" vise Sadio Mané.



C'est en tout cas ce qu'affirme Marca ce lundi. Le quotidien madrilène, qui en fait d'ailleurs sa Une du jour, explique que le joueur de Liverpool est la grande priorité du Real pour l'été prochain. L'international sénégalais aurait même récemment été contacté téléphoniquement par Zidane, qui lui aurait ainsi exposé les grandes lignes de son nouveau projet madrilène.

Quel prix pour Mané ?



Il y a quelques jours, France Football évoquait déjà cet intérêt du Real pour le joueur des Reds. Concernant son prix, Marca ne donne pas plus d'indications, si ce n'est que le site Transfermarkt l'évalue aux alentours des 85 millions d'euros. Ce dernier n'est donc qu'une simple estimation, et il est fort probable que le club anglais réclame bien plus pour un joueur sous contrat jusqu'en 2023.



"Je suis très heureux à Liverpool et mon contrat durera encore trois ans. Mais on ne sait jamais ce qui va se passer dans le futur, je veux gagner des trophées, notamment la Ligue des champions", confiait Sadio Mané en juin dernier. Si Liverpool est toujours en lice pour la remporter cette saison, le Sénégalais ne sera certainement pas insensible à l'intérêt que lui porte Zinedine Zidane. L'homme qui a soulevé à trois reprises la coupe aux grandes oreilles... en trois saisons sur le banc madrilène.











Eurosport.fr

