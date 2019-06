VIDEO - Mgr Benjamin Ndiaye : "Le véritable Dialogue national doit être un sursaut communautaire où..."

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2019 à 13:52 | | 0 commentaire(s)|

Lors de la cérémonie officielle de la 131e édition du pèlerinage marial de Popenguine, Monseigneur Benjamin Ndiaye a invité tout le monde, particulièrement les jeunes, à s'impliquer pour le développement du Sénégal. "Le véritable Dialogue national doit être un sursaut communautaire où, chacun se sente responsable de la croissance, du bien-être et de la paix de l'autre par des actions et des mesures concrètes qui mettent en avant l'intérêt commun, la compétence et la probité morale", a-t-il déclaré.

L'archevêque de Dakar a aussi confié que "l'église rend grâce au Seigneur pour toutes les initiatives qui permettent à notre pays de gagner en crédibilité démocratique et à ses populations en assurance de fraternité et d'humanité".