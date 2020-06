VIDEO - Mise en place de la plateforme « Taamu Sénégal » pour la promotion du tourisme intérieu: Pape Mahawa Diouf, Dg de l'ASPT explique

Le secteur du tourisme est confronté à d’énormes difficultés à cause de la crise sanitaire qui sévit en ce moment dans ce pays…C’est pourquoi, les agences de voyage, les structures hôtelières ont eu des discussions. Selon le Directeur de l’Agence sénégalaise de la promotion touristique (ASPT), Pape Mahawa Diouf et ont décidé de mettre en place une plateforme dénommée « Taamu Sénégal ». Cette initiative qui a été lancée il y a un mois, vise à aider le secteur privé mais aussi à faire la promotion du tourisme intérieur. La plateforme est déjà opérationnelle et son principe, c’est acheter aujourd’hui et consommer demain…