VIDEO- Modernisation des collectivités territoriales : Le Ministre, Oumar Guèye promet la mise en œuvre de la fonction publique locale au plus tard le 30 mars 2020 Rédigé par leral.net le Lundi 2 Mars 2020 à 20:23 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Guèye a présidé ce week, un Crd spécial à Louga. L’initiative, rentrant dans le cadre de la modernisation des collectivités territoriales et la mise en pratique de la fonction publique locale, a regroupé l’ensemble des maires et présidents des conseils départementaux de la localité.

Le Ministre Oumar Guèye a rappelé aux autorités locales les multiples efforts, consentis par le Président de la République, Macky Sall tient beaucoup afin que les collectivités territoriales se modernisent. « La fonction publique qui était une vieille doléance des élus, des travailleurs et des syndicats. Cette doléance datant de plus de 30 ans est en phase de mise en œuvre. Raison pour laquelle, le bien-fondé de la fonction publique locale a été expliqué aux élus locaux, aux travailleurs etc,



Et, nous sommes aboutis à une bonne compréhension de ce qui est la fonction publique locale. Sa mise en œuvre sera faite au plus tard le 30 mars 2020 afin que tous les arrêtés soient pris », a expliqué le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Guèye.



Cette fonction publique locale, précise-t-il, détient plusieurs avantages pour les travailleurs. Ces derniers, auront la sécurité de l’emploi, la protection sociale et la parité entre la fonction publique locale et celle de l’Etat, ainsi que la mobilité qui permet à un travailleur de la Commune de Louga de pouvoir aller travailler dans la Commune de Sagatta Djolof. Il suffit que les deux maires acceptent et le poste budgétaire le permet.



« Les modalités vont permettre à un fonctionnaire local de travailler pour la fonction publique de l’Etat. Le Président de la République a fait des efforts et, il appartient aux autorités des collectivités locales de prendre la balle au rebond pour faire appliquer la décision », prévient-il.



