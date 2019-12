VIDEO - Mody Niang: « Si nous étions dans un pays où la justice est indépendante, Wade allait finir ses jours en prison » Invité d’une émission sur la 7tv, Mody Niang s’en est pris violemment aux Présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade. Pour lui, l’actuel et l’ancien chef de l’Etat sont les plus mauvais dirigeants de l’histoire du Sénégal. Parlant explicitement de Me Wade, l’analyste politique soutient qu’il aurait pu finir ses jours en prison, si « le Sénégal était un pays démocratique avec des institutions fortes et une justice indépendante. (Car) Il a détourné l’argent et menti au peuple sénégalais.»

