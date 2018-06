VIDEO Mondial 2018 - Exclusif: Macky et Marième Faye Sall jubilent dans les vestiaires avec les "Lions" En plus d'avoir jubilé dans les gradins à la suite de la victoire des Lions sur les Polonais, le couple présidentiel n'a pu s'empêcher de faire "thiakass thiakass" jusque dans les vestiaires de l'équipe nationale pour féliciter et encourager les "Lions" pour la suite des réjouissances?

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Juin 2018 à 12:19 | | 1 commentaire(s)|

Azactu

