VIDEO - Mouhamadou A. Mbaye: "Les musiciens veulent nous imposer coûte que coûte l'homosexualité"

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2019 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

En marge de la 17e édition de la Ziarra annuelle de Serigne Abass Sall à Louga, le porte-parole de la journée Mouhamadou Alioune Mbaye s'est prononcé sur le débat de l'homosexualité qui continue de faire rage. "L'homosexualité est une abomination, des actes qu'on ne peut même pas comprendre. Elle est soutenue par de hauts dignitaires de ce pays. Les musiciens veulent nous imposer ça coûte que coûte. C'est infâme et inqualifiable que des hommes se marient entre eux", a condamné M. Mbaye. Avant de renchérir: "Ils veulent mettre fin à l'expansion de l'être humain sur la terre. Ils sont bannis de toutes religions de tous les hommes lucides. On doit nous battre corps et âme par des marches, des slogans jusqu'à éradiquer le phénomène. Un homme ne peut être qu'un homme. Une femme ne peut être qu'une femme".