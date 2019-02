VIDEO - Moustapha Petit Guèye : "Le pouvoir manipule la justice et les chefs religieux" Allié du leader de la coalition "Idy 2019", le maire de Sokone Moustapha Petit Guèye a dénoncé le mode degouvernance du pouvoir en place. Selon lui, Macky Sall manipule la justice et les chefs religieux. Raison pour laquelle, ces derniers le soutiennent.

