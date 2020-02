VIDEO – Municipales à Paris: Benjamin Griveaux se retire après la diffusion de vidéos intimes

Benjamin Griveaux jette l’éponge. Après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo privée à caractère sexuel non authentifiée, le candidat de La République en Marche a annoncé, vendredi 14 février, qu’il abandonnait la course à la mairie de Paris.



Le politicien de 42 ans a justifié son abandon en invoquant la protection de ses proches. «Un site Internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence», a-t-il dit dans une déclaration enregistrée en début de matinée au siège de l’AFP, en présence de BFM Paris.