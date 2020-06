VIDEO/ Ndiaya Diop, Directeur de la Communication de SenEau: "La satisfaction dépendra des infrastructures"

Le Directeur de la Communication de SenEau, Ndiaye Diop, invité de l’émission, « 12 mn Chrono », a informé que diverses zones de la capitale ont commencé à recevoir de l’eau. Il reconnaît qu’il est difficile de satisfaire le besoin en eau des populations de Dakar. « L’eau était insuffisante ces derniers jours, mais, il y a des améliorations. La raison de cette rupture s’explique par des travaux à l’usine de Nguikh.



Après ces travaux, il a été constaté que certaines choses manquaient pour un bon fonctionnement. Il y a aussi, es réservoirs des Mamelles, dont dépendent des quartiers élevés qui étaient à sec », a expliqué le Directeur de la Communication de SenEau, Ndiaye Diop.



Ainsi, il reste d’avis que le manque d’eau à pareil moment, précisément dans les années 2020 n’est pas un paradoxe. Puisque, révèle-t-il, des travaux sont en train d’être faits pour donner satisfaction aux populations. Seulement, Ndiaya Diop ne manque pas de souligner que la satisfaction dépendra des infrastructures. « En attendant l’ouverture de KMS 3, il y a des programmes déroulés pour une quantité importante afin de permettre aux populations de tenir », a-t-il dit.



Le choix d’alimenter les populations avec les forages hors de Dakar s’explique par des raisons sanitaires. Mais aussi, d’une volonté de préserver l’environnement. Seulement, précise-t-il, il y a quelques forages qui sont encore utilisés. « Le ravitaillement correct en eau ne serait pas possible tant que ce qui est en train d’être fait n’est pas entièrement réalisé. KMS 3 devrait donner plus d’eau. N’empêche aujourd’hui, on est à 96% du potentiel, devant contribuer au ravitaillement en eau. Après KMS 3, il y aura d’autres infrastructures. Ajoutées à la réfection du réseau, le tour serait joué », insiste-t-il.



Suivant ce contexte de manque d’eau, le Directeur de la Communication a remercié le Maire des Parcelles Assainies, Moussa Sy qui a attribué un espace à SenEau pour l’installation des surpresseurs. Ce faisant, il indique que le manque d’eau va bientôt rester un mauvais souvenir au Sénégal.



Par rapport à la pandémie, tant craint avec le manque d’eau, il a soutenu que des mesures de protection étaient prises à l’interne de l’entreprise. Mais, des efforts ont été consentis pour rendre disponible l’eau.