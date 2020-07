VIDEO - Nouveaux matériels à la Dtv: Le Dg de la TDS, Amadou Diop magnifie les innovations apportées par ladite télévision

La Dtv s’est dotée de matériels de dernière génération, des plateaux, des studios, des régies, entre autres. La télévision qui vient de faire peau neuve, veut s’affirmer davantage en termes de numérique et se positionner dans l’espace médiatique. En visite dans les locaux, le Directeur général de la Télédiffusion du Sénégal magnifie les efforts et les innovations apportés par la Dtv. Selon Amadou Diop, on a connu ces dernières années une certaine croissance de la manière de faire de la télé et, « j’ai vu que la Dtv s’est très bien adaptée ».